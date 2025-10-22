$41.740.01
На оккупированной Донетчине дефицит горючего: водители стоят в многочасовых очередях – СМИ

Киев • УНН

 • 504 просмотра

На оккупированных территориях Донетчины наблюдается острая нехватка бензина, что приводит к многочасовым очередям на заправках. Дефицит связан с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На оккупированной Донетчине дефицит горючего: водители стоят в многочасовых очередях – СМИ

Журналисты Reuters сообщают об острой нехватке бензина на оккупированных Россией территориях Донецкой области. Водители жалуются, что топливо на заправках появляется лишь время от времени, из-за чего образуются длинные очереди. Об этом пишет УНН.

Подробности

Бензин появляется периодически 

– рассказал один из местных водителей. 

По данным агентства, дефицит горючего связан с серией украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые обеспечивали поставки горючего на оккупированные территории.

Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию21.10.25, 01:57 • 3858 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Reuters