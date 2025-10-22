На оккупированной Донетчине дефицит горючего: водители стоят в многочасовых очередях – СМИ
Киев • УНН
На оккупированных территориях Донетчины наблюдается острая нехватка бензина, что приводит к многочасовым очередям на заправках. Дефицит связан с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Журналисты Reuters сообщают об острой нехватке бензина на оккупированных Россией территориях Донецкой области. Водители жалуются, что топливо на заправках появляется лишь время от времени, из-за чего образуются длинные очереди. Об этом пишет УНН.
Подробности
Бензин появляется периодически
По данным агентства, дефицит горючего связан с серией украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые обеспечивали поставки горючего на оккупированные территории.
