На окупованій Донеччині дефіцит пального: водії стоять у багатогодинних чергах – ЗМІ
Київ • УНН
На окупованих територіях Донеччини спостерігається гостра нестача бензину, що спричиняє багатогодинні черги на заправках. Дефіцит пов'язаний з ударами України по російських нафтопереробних заводах.
Журналісти Reuters повідомляють про гостру нестачу бензину на окупованих росією територіях Донеччини. Водії скаржаться, що паливо на заправках з’являється лише час від часу, через що утворюються довгі черги. Про це пише УНН.
Деталі
Бензин з’являється періодично
За даними агентства, дефіцит пального пов’язаний із серією українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які забезпечували постачання пального на окуповані території.
