На одну должность в САП претендуют более 40 кандидатов

"За 10 дней, в течение которых можно было подать документы, рабочей группой принято и обработано документы от 283 человек. Конкурс на одну вакансию значительно выше - пока это более 40 кандидатов на должность, в то время как в 2015 году их было 11, а в 2016 - 18", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что в этом году к участию в конкурсе подали свои документы подали 219 (77%) - действующие сотрудники прокуратуры, по сравнению с прошлым годом на 44 человека меньше (67%).

Кроме того, среди конкурсантов 27 адвокатов и юристов предприятий различных форм собственности, 8 работников высших юридических учебных заведений, 6 человек из органов Национальной полиции и территориальных управлений юстиции.

"Значительно увеличилось количество работников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), что решили принять участие в конкурсе в Специализированной антикоррупционной прокуратуры: из 3 человек в 2016 году до 7 сегодня. Зато количество неработающих кандидатов уменьшилась с 34 до 14 соответственно", - отметили в САП .

В пресс-службе добавили, что 81 кандидат (29%) ранее уже участвовал в конкурсах на замещение должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщал УНН, в САП выразили обеспокоенность напряжением во взаимоотношениях НАБУ и Назка.