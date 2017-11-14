На одну посаду в САП претендують понад 40 кандидатів

“За 10 днів, впродовж яких можна було подати документи, робочою групою прийнято та опрацьовано документи від 283 осіб. Конкурс на одну вакансію значно вищий — наразі це понад 40 кандидатів на посаду, в той час як у 2015 році їх було 11, а у 2016 — 18”, — повідомила прес-служба.

Зазначається, що у цьому році до участі у конкурсі подали свої документи подали 219 (77%) — діючі співробітники прокуратури, що в порівнянні з минулим роком на 44 особи менше (67%).

Крім того, серед конкурсантів 27 адвокатів і юристів підприємств різних форм власності, 8 працівників вищих юридичних навчальних закладів, 6 осіб з органів Національної поліції і територіальних управлінь юстиції.

"Значно збільшилась кількість працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що вирішили взяти участь в конкурсі до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: з 3 осіб у 2016 році до 7 сьогодні. Натомість кількість непрацюючих кандидатів зменшилась із 34 до 14 відповідно",- зазначили у САП.

У прес-службі додали, що 81 кандидат (29%) раніше вже брав участь у конкурсах на заміщення посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у САП висловили занепокоєння напругою у взаємовідносинах НАБУ і НАЗК.