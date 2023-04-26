На одном из крупнейших месторождений Украины запустили две газовые скважины

Детали

"Специалисты Укргаздобычи запустили сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины, и это добавило более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче компании", - говорится в сообщении.

Месторождению, как указано, уже более 50 лет, но благодаря запуску новых скважин газовикам удалось не только остановить падение добычи, но и улучшить производственные показатели.

Кроме этого, как отмечается, месторождение все еще имеет залежи с высоким остаточным потенциалом. Специалисты Укргаздобычи сейчас ведут бурение и освоение еще 10-х эксплуатационных скважин, чтобы раскрыть все его возможности.

Также, благодаря проведенным современным сейсмическим исследованиям, восстановлено доразведку месторождения. Это дает возможность нарастить разведанные запасы углеводородов. С этой целью запроектировано 5 новых поисково-разведочных скважин, первая из которых уже бурится, сообщили в Нафтогазе.

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Нафтогаз запустил самую мощную скважину за последние 2,5 года.