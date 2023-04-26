На одному з найбільших родовищ України запустили дві газові свердловини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні збільшили добовий видобуток на одному з родовищ на 300 тис. куб. м газу, запустивши дві свердловини. Про це повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.
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"Фахівці Укргазвидобування запустили одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України, і це додало понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії", - ідеться у повідомленні.
Родовищу, як вказано, вже понад 50 років, але завдяки запуску нових свердловин газовикам вдалося не лише зупинити падіння видобутку, а й покращити виробничі показники.
Окрім цього, як зазначається, родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом. Фахівці Укргазвидобування наразі ведуть буріння та освоєння ще 10-х експлуатаційних свердловин, щоб розкрити всі його можливості.
Також, завдяки проведеним сучасним сейсмічним дослідженням, відновлено дорозвідку родовища. Це дає можливість наростити розвідані запаси вуглеводнів. З цією метою запроектовано 5 нових пошуково-розвідувальних свердловин, перша з яких вже буриться, повідомили у Нафтогазі.
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