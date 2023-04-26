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На одному з найбільших родовищ України запустили дві газові свердловини

На одному з найбільших родовищ України запустили дві газові свердловини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні збільшили добовий видобуток на одному з родовищ на 300 тис. куб. м газу, запустивши дві свердловини. Про це повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Деталі

"Фахівці Укргазвидобування запустили одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України, і це додало понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії", - ідеться у повідомленні.

Родовищу, як вказано, вже понад 50 років, але завдяки запуску нових свердловин газовикам вдалося не лише зупинити падіння видобутку, а й покращити виробничі показники.

Окрім цього, як зазначається, родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом. Фахівці Укргазвидобування наразі ведуть буріння та освоєння ще 10-х експлуатаційних свердловин, щоб розкрити всі його можливості.

Також, завдяки проведеним сучасним сейсмічним дослідженням, відновлено дорозвідку родовища. Це дає можливість наростити розвідані запаси вуглеводнів. З цією метою запроектовано 5 нових пошуково-розвідувальних свердловин, перша з яких вже буриться, повідомили у Нафтогазі.

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Нафтогаз запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки.

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