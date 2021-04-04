На одной из волынских шахт оборвался лифт с людьми: пострадавших госпитализировали

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28821 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 44210 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103916 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140006 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193017 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192255 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277585 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Волыни на шахте № 9 “Нововолынская” вечером 4-го апреля оборвался лифт с людьми. С травмами различной тяжести они были госпитализированы в местную больницу. Об этом в Facebook сообщил мэр города Нововолынск Борис Карпус, пишет УНН.

Детали

По его словам, на шахте № 9 “Нововолынская” На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали, их доставили в Нововолынской городской центральной больницы. Среди них — жители Нововолынска и окружающих сел.

Цитата

“Срочно сконтактувався с руководством больницы. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом стегна.Стан средней тяжести. Ситуация под контролем. Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители”, - написал Борис Карпус.

Напомним

В Донецкой области на шахте “Белозерская” в результате несчастного случая погиб горняк.

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