На одной из волынских шахт оборвался лифт с людьми: пострадавших госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Волыни на шахте № 9 “Нововолынская” вечером 4-го апреля оборвался лифт с людьми. С травмами различной тяжести они были госпитализированы в местную больницу. Об этом в Facebook сообщил мэр города Нововолынск Борис Карпус, пишет УНН.
Детали
По его словам, на шахте № 9 “Нововолынская” На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали, их доставили в Нововолынской городской центральной больницы. Среди них — жители Нововолынска и окружающих сел.
Цитата
“Срочно сконтактувався с руководством больницы. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом стегна.Стан средней тяжести. Ситуация под контролем. Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители”, - написал Борис Карпус.
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