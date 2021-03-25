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На Донеччині на шахті загинув гірник

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Донецькій області на шахті “Білозерська” в результаті нещасного випадку загинув гірник. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.

Цитата:

"Про загибель гірника повідомляють з шахти Білозерська (Донецька область). О 4:15 в монтажній камері на горизонті 550 м сьомої південної лави L8 стався нещасний випадок. Під час доставки секції механізованого кріплення загинув гірник очисного вибою Олександр Нис 1982 року народження”, - повідомив Волинець.

Деталі

За його словами, внаслідок трагедії без батька залишились 15-річна донька та 8-річний син.

Додамо

У грудні на шахті “Золоте” в Луганській області стався завал у вентиляційному ходку на глибині понад 600 метрів, в результаті якого двоє шахтарів опинилися під землею.

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