На одній з волинських шахт обірвався ліфт з людьми: постраждалих госпіталізували

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За його словами, на шахті № 9 “Нововолинська” На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев’ятеро шахтарів постраждали, їх доставили до Нововолинської міської центральної лікарні. Серед них — мешканці Нововолинська та навколишніх сіл.

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“Терміново сконтактувався з керівництвом лікарні. Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє — на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна.Стан середньої важкості. Ситуація під контролем. Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці”, — написав Борис Карпус.

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