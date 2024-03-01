На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники
Киев • УНН
В Одессе на одном из пляжей обнаружили якорную речную мину, ее уничтожили пиротехники
В Одессе на одном из пляжей в четверг, 29 февраля, обнаружили взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники и идентифицировали якорную речную мину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Вчера на одном из пляжей Одессы был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали его как якорную речную мину. Сегодня боеприпас контролируемо уничтожен,
Детали
Эксперты по пиротехнике отмечают, что в случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета необходимо избегать любого контакта с ним. Рекомендуется отойти на безопасное расстояние, немедленно сообщить в оперативные службы и подождать прибытия специалистов по пиротехнике, которые изымут и уничтожат опасную находку.
Напомним
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.
На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники
В Одессе на одном из пляжей обнаружили якорную речную мину, ее уничтожили пиротехники.
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