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На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники

На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:14  •  10508 просмотра

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В Одессе на одном из пляжей обнаружили якорную речную мину, ее уничтожили пиротехники

В Одессе на одном из пляжей в четверг, 29 февраля, обнаружили взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники и идентифицировали якорную речную мину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вчера на одном из пляжей Одессы был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали его как якорную речную мину. Сегодня боеприпас контролируемо уничтожен,

- говорится в сообщении.

Детали

Эксперты по пиротехнике отмечают, что в случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета необходимо избегать любого контакта с ним. Рекомендуется отойти на безопасное расстояние, немедленно сообщить в оперативные службы и подождать прибытия специалистов по пиротехнике, которые изымут и уничтожат опасную находку.

Напомним

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
odessaОдесса
На одеському узбережжі знайшли річкову міну, її знешкодили піротехніки
A river mine was found on the Odesa coast, bomb squad defused it
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