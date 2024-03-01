На одеському узбережжі знайшли річкову міну, її знешкодили піротехніки
Київ • УНН
В Одесі на одному з пляжів виявили якірну річкову міну, її знищили піротехніки
В Одесі на одному з пляжів у четвер, 29 лютого, виявили вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки та ідентифікували якірну річкову міну. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
Вчора на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. Сьогодні боєприпас контрольовано знищено,
Деталі
Експерти з піротехніки наголошують, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета необхідно уникати будь-якого контакту з ним. Рекомендується відійти на безпечну відстань, негайно повідомити оперативні служби та зачекати прибуття фахівців з піротехніки, які вилучать та знищать небезпечну знахідку.
Нагадаємо
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з початку російського вторгнення в Україну від мін і вибухових пристроїв загинуло понад 270 осіб, у тому числі 14 дітей, і понад 600 отримали поранення.