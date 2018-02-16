На одесском пляже нашли тело молодой девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня в море на пляже 16-й станции Большого Фонтана нашли тело человека. Об этом сообщает Киевский отдел полиции в г. Одесса, передает УНН.
"По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. На месте было обнаружено тело местной жительницы, 1998 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти.
Тело погибшей направлено в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти", - сообщили в полиции.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, в с. Утишков Львовской области в реке Западный Буг нашли тело местного жителя.