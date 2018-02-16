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На одеському пляжі знайшли тіло молодої дівчини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні в морі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану знайшли тіло людини. Про це повідомляє Київський відділ поліції в м. Одесі, передає УНН.

“За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. На місці було виявлено тіло місцевої жительки, 1998 року народження, без зовнішніх ознак насильницької смерті.

Тіло загиблої направлено в Одеське обласне бюро судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті”, – повідомили в поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, с. Утішків Львівської області у річці Західний Буг знайшли тіло місцевого мешканця.

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