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На одесском пляже произошла драка

Киев • УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. У одного из развлекательных заведений на одесском пляже произошла драка между группой людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

На одесском пляже произошла драка

"В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений на пляже "Отрада" возникла драка между группой людей", - указали в полиции.

На место происшествия были направлены наряды полиции.

"Предварительно установлено, что группа граждан начала разрушать забор развлекательного заведения, который, по их мнению, незаконно построен. Им помешал владелец учреждения. Между ними произошла ссора, в ходе которой 64-летний мужчина достал предмет, похожий на автоматическое оружие, и начал им угрожать", - добавили в полиции.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Оружие и разрешительные на него документы изъяты.

Всех участников события доставили в Приморский отдел полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации указанного события.

Напомним, у школы в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.

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