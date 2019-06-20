На одесском пляже произошла драка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. У одного из развлекательных заведений на одесском пляже произошла драка между группой людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений на пляже "Отрада" возникла драка между группой людей", - указали в полиции.
На место происшествия были направлены наряды полиции.
"Предварительно установлено, что группа граждан начала разрушать забор развлекательного заведения, который, по их мнению, незаконно построен. Им помешал владелец учреждения. Между ними произошла ссора, в ходе которой 64-летний мужчина достал предмет, похожий на автоматическое оружие, и начал им угрожать", - добавили в полиции.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Оружие и разрешительные на него документы изъяты.
Всех участников события доставили в Приморский отдел полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации указанного события.
Напомним, у школы в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.