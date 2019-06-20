На одеському пляжі сталася бійка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Біля одного з розважальних закладів на одеському пляжі сталася бійка між групою людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з розважальних закладів на пляжі "Отрада" виникла бійка між групою людей", - вказали у поліції.
На місце події були скеровані наряди поліції.
"Попередньо встановлено, що група громадян почали руйнувати паркан розважального закладу, який, на їхню думку, незаконно споруджений. Їм на заваді став власник установи. Між ними сталася сварка, в ході якої 64-річний чоловік дістав предмет, схожий на автоматичну зброю, та почав ним погрожувати", - додали у поліції.
Як зазначається, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зброю та дозвільні на неї документи вилучено.
Усіх учасників події доставлено до Приморського відділу поліції. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації вказаної події.
Нагадаємо, біля школи у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною.