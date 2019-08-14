На одесском пляже совершено разбойное нападение на бразильца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На пляже в Одессе гражданин Бразилии стал жертвой разбойного нападения. Об этом УНН стало известно в правоохранительных органах.
Гражданин Бразилии 1987 года рождения был госпитализирован с пляжа "Аркадия" в Одессе с тяжелыми телесными повреждениями после того, как на него напали неизвестные. Мужчину избили и ограбили, забрав у него, по его словам, деньги на сумму более 30 тысяч долларов.
Подробно описать нападавших иностранец не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина получил переломы ребер и многочисленные ушибы.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Одесской области злоумышленники ограбили частного предпринимателя, совершив нападение на его дом. Нападавшие избили и связали хозяина, а также запугали его жену и двоих детей.