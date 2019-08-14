На одеському пляжі скоєно розбійний напад на бразильця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На пляжі в Одесі громадянин Бразилії став жертвою розбійного нападу. Про це УНН стало відомо у правоохоронних органах.
Громадянин Бразилії 1987 року народження був госпіталізований з пляжу "Аркадія" в Одесі з тяжкими тілесними ушкодженнями після того, як на нього напали невідомі. Чоловіка побили та пограбували, забравши у нього, з його слів, гроші на суму понад 30 тисяч доларів.
Детально описати нападників іноземець не зміг, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік отримав переломи ребер та численні забої.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, в Одеській області зловмисники пограбували приватного підприємця, скоївши напад на його помешкання. Нападники побили та зв’язали господаря, а також залякали його дружину та двох дітей.