На Одесской трассе образовались километровые пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На участке автодороги Киев-Одесса из-за непогоды образовались более чем семикилометровые пробки. Из-за этого ограничено движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"На участке автодороги Киев-Одесса между городом Белая Церковь и городом Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна", - говорится в сообщении.
Указано, что наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.
"С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны города Белая Церковь в сторону города Одесса и со стороны города Жашков в направлении города Киев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что автомобили поочередно буксируются 19 тягачами, из которых 13 - от ГСЧС. Из заносов высвобождено 402 автомобиля.
ГСЧС также развернула два пункта обогрева людей.
Указано, что по состоянию на утро среды проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением этого участка дороги в Киевской области.
Утром 20 декабря осадки в виде снега наблюдаются в Винницкой, Киевской, Ровенской, Черниговской областях. На остальной территории Украины - без осадков.