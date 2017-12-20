На Одеській трасі утворилися кількакілометрові затори

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На ділянці автодороги Київ-Одеса через негоду утворилися більш як семикілометрові затори. Через це обмежено рух усього автотранспорту зі сторони Білої Церкви в сторону Одеси та зі сторони Жашкова у напрямку Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.