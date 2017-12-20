На Одеській трасі утворилися кількакілометрові затори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На ділянці автодороги Київ-Одеса через негоду утворилися більш як семикілометрові затори. Через це обмежено рух усього автотранспорту зі сторони Білої Церкви в сторону Одеси та зі сторони Жашкова у напрямку Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"На ділянці автодороги Київ-Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 км, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що спостерігається повільний рух вантажного та легкового транспорту в обох напрямках.
"З метою розчищення від ожеледі зазначеної ділянки автодороги та остаточного вивільнення вантажного автотранспорту, що залишився на узбіччі, обмежено рух усього автотранспорту зі сторони міста Біла Церква в сторону міста Одеса та зі сторони міста Жашків у напрямку міста Київ", - сказано у повідомленні.
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Зазначається, що автомобілі почергово буксируються 19 тягачами, з яких 13 - від ДСНС. З заметів вивільнено 402 автомобілі.
ДСНС також розгорнула два пункти обігріву людей.
Загалом же зазначено, що станом на ранок середи проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено за виключенням цієї ділянки дороги у Київській області.
На ранок 20 грудня опади у вигляді снігу спостерігаються у Вінницькій, Київській, Рівненській, Чернігівській областях. На решті території України – без опадів.
Нагадаємо, в Україні через негоду сталося 1,3 тис. ДТП.