В Одесскую область завтра едет Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, совершит рабочий визит в Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
"11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Одесскую область", - указали в ОГА.
Ранее Зеленский сам заявил, что завтра будет в Одессе.
Добавим, 9 октября правительство согласовало кандидатуру Максима Куцого на должность председателя Одесской облгосадминистрации.
26 июля Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одесской области с просьбой помочь определиться с кандидатурой на должность главы областной администрации.