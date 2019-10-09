Урядовці погодили кандидатуру голови Одеської ОДА

"Серед кадрових рішень (які сьогодні ухвалив Кабмін – ред.) голову Одеської обласної адміністрації Максима Куцого", - зазначив Прем'єр.

За його словами, це стало одним з кадрових рішень уряду, ухвалених сьогодні під час засідання.

Нагадаємо, 26 липня Президент України Володимир Зеленський через Facebook звернувся до мешканців Одеської області з проханням допомогти визначитися з кандидатурою на посаду головою обласної адміністрації.