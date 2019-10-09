Члены правительства согласовали кандидатуру главы Одесской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Правительство согласовало кандидатуру Максима Куцого на должность главы Одесской облгосадминистрации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Среди кадровых решений (которые сегодня принял Кабмин - ред.) глава Одесской областной администрации Максима Куцый", - отметил премьер.
По его словам, это стало одним из кадровых решений правительства, принятых сегодня во время заседания.
Напомним, 26 июля Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одесской области с просьбой помочь определиться с кандидатурой на должность главы областной администрации.