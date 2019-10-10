Глава держави пообіцяв якомога швидше провести місцеві вибори по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Місцеві вибори відбудуться якомога швидше по всій країні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Ми ж хотіли чесно – одразу все перезавантажити. Як тільки швидко можна зробити місцеві вибори по всій країні – як тільки ми зможемо це зробити, ми це зробимо, це точно", - зазначив Президент.
При цьому він додав, що завтра буде в Одесі.
Нагадаємо, місцеві вибори в Києві 8 грудня провести неможливо, оскільки народні депутати просто технічно не встигнуть виконати всі необхідні процедури.