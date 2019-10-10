Глава государства пообещал как можно скорее провести местные выборы по всей стране
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Местные выборы состоятся как можно скорее по всей стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"Мы хотели честно - сразу все перезагрузить. Как только быстро можно сделать местные выборы по всей стране - как только мы сможем это сделать, мы это сделаем, это точно", - отметил Президент.
При этом он добавил, что завтра будет в Одессе.
Напомним, местные выборы в Киеве 8 декабря провести невозможно, поскольку народные депутаты просто технически не успеют выполнить все необходимые процедуры.