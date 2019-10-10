Глава государства пообещал как можно скорее провести местные выборы по всей стране

"Мы хотели честно - сразу все перезагрузить. Как только быстро можно сделать местные выборы по всей стране - как только мы сможем это сделать, мы это сделаем, это точно", - отметил Президент.

При этом он добавил, что завтра будет в Одессе.

Напомним, местные выборы в Киеве 8 декабря провести невозможно, поскольку народные депутаты просто технически не успеют выполнить все необходимые процедуры.