На Одещину завтра їде Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, здійснить робочий візит на Одещині. Про це УНН повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.
"11 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Одеської області", - вказали в ОДА.
Раніше Зеленський сам заявив, що завтра буде в Одесі.
Додамо, 9 жовтня уряд погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації.
26 липня Президент України Володимир Зеленський через Facebook звернувся до жителів Одеської області з проханням допомогти визначитися з кандидатурою на посаду головою обласної адміністрації.