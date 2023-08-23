В Одесской области раздаются взрывы: враг атакует дронами

Цитата

"Жители области и острые региона, оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя тревоги.

Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - говорится в сообщении.

Детали

Предварительно известно, что оккупанты атаковали ударными дронами Измаил и Рени. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Дополнение

Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.