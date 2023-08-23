В Одесской области раздаются взрывы: враг атакует дронами

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В Одесской область прогремели взрывы. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщает о работе ПВО, пишет УНН

Цитата 

"Жители области и острые региона, оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя тревоги.

Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - говорится в сообщении. 

Детали 

Предварительно известно, что оккупанты атаковали ударными дронами Измаил и Рени. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. 

Дополнение

Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь

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