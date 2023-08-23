В Одесской области раздаются взрывы: враг атакует дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Одесской область прогремели взрывы. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщает о работе ПВО, пишет УНН.
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"Жители области и острые региона, оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя тревоги.
Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - говорится в сообщении.
Детали
Предварительно известно, что оккупанты атаковали ударными дронами Измаил и Рени. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Дополнение
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.