На Одещинні лунають вибухи: ворог атакує дронами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одеській область пролунали вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє про роботу ППО, пише УНН.
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"Жителі області та гострі регіону, лишайтеся, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги.
Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Попередньо відомо, що окупанти атакували ударними дронами Ізмаїл та Рені. В Одеській області було оглошено повітряну тривогу.
Доповнення
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.