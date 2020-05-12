В Одесской области уволили заместителя главы ОГА за невыплату надбавок медикам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Губернатор Одесской области Максим Куцый уволил своего заместителя Виталия Свичинского за задержку надбавок медикам. Об этом Куцый написал у себя в Facebook, передает УНН.
"За свою деятельность, а точнее бездействие - необходимо нести персональную ответственность. Еще в минувшую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой", - написал Куцый.
По его словам, госслужащий знал о задержках, но не сделал достаточных действий, чтобы решить проблему.
"На прошлой неделе я предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и небрежное отношение к работе. В пятницу решение было принято, но господин Свичинский попросил отсрочить до вторника, чтобы он получил все расчеты", - заявил губернатор.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить губернаторов без зарплат и должностей из-за невыплат надбавок врачам.