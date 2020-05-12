В Одесской области уволили заместителя главы ОГА за невыплату надбавок медикам

"За свою деятельность, а точнее бездействие - необходимо нести персональную ответственность. Еще в минувшую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой", - написал Куцый.

По его словам, госслужащий знал о задержках, но не сделал достаточных действий, чтобы решить проблему.

"На прошлой неделе я предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и небрежное отношение к работе. В пятницу решение было принято, но господин Свичинский попросил отсрочить до вторника, чтобы он получил все расчеты", - заявил губернатор.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить губернаторов без зарплат и должностей из-за невыплат надбавок врачам.