На Одещині звільнили заступника голови ОДА за невиплату надбавок медикам

"За свою діяльність, а точніше бездіяльність — необхідно нести персональну відповідальність. Ще в минулу п’ятницю прийняв рішення щодо звільнення заступника Віталія Свічинського, який відповідав за соціальний та медичний напрямок й не впорався з поставленими задачами. Останньою краплею стали затримки із доплатами медикам "швидкої", - написав Куций.

З його слів, держслужбовець знав про затримки, але не вчинив достатніх дій, аби вирішити проблему.

"Минулого тижня я попереджав про персональну відповідальність за затримки доплат та недбале ставлення до роботи. В п’ятницю рішення було прийнято, але пан Свічинський попросив відтермінувати до вівторка, аби він отримав всі розрахунки", - заявив губернатор.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський пригрозив залишити голів ОДА без зарплат і посад через невиплату надбавок лікарям.