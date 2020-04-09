В Одесской области разрушили памятник героям-ликвидаторам и жертвам Чернобыльской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Одесской области разрушили стелу, установленную в райцентре в знак памяти героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
“Сегодня утром местные жители обнаружили стелу, установленную в райцентре в знак памяти героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии, полностью разрушенной”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники территориального отделения полиции обследовали место происшествия и благодаря собранным вещественным доказательствам быстро установили причастного к нему лицо. Это местный 29-летний житель. В том, что сломал памятник, мужчина признается, но при каких обстоятельствах — однозначного ответа не дает из-за состояния опьянения.
Сейчас с правонарушителем проводятся неотложные следственные мероприятия. Его действия квалифицированы как хулиганство. Сведения в Единый реестр досудебного расследования внесены по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, полиция расследует повреждение памятника, установленного в честь основания батальона “Айдар” в Половинкином в Луганской области.