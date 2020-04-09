На Одещині зруйнували пам’ятник героям-ліквідаторам та жертвам Чорнобильської трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Одещині вщент зруйнували стелу, встановлену в райцентрі на знак вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів та жертв Чорнобильської трагедії. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
«Сьогодні вранці місцеві жителі виявили стелу, встановлену в райцентрі на знак вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів та жертв Чорнобильської трагедії, вщент зруйнованою», - сказано у повідомленні.
Зазначається, що співробітники територіального відділення поліції обстежили місце події і завдяки зібраним речовим доказам швидко встановили причетну до неї особу. Це місцевий 29-річний житель. У тому, що зламав пам’ятник, чоловік зізнається, але за яких обставин – однозначної відповіді не надає через стан сп’яніння.
Зараз з правопорушником проводяться невідкладні слідчі заходи. Його дії кваліфіковані як хуліганство. Відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, поліція розслідує розбиття пам’ятника, встановленого на честь заснування батальйону “Айдар” у Половинкиному на Луганщині.