В Одесской области пропала несовершеннолетняя

По информации полиции, девочка была одета в джинсовую синюю куртку, черные брюки, черные туфли, на ней была темно-зеленая шапка, рюкзак черного цвета с фиолетовыми вставками.



Ее приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, на лбу имеет небольшой шрам.



Сейчас продолжаются поиски. Правоохранители просят в случае получения информации о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 102, (04849) 2-83-61, 098-138-64-43, 063-416-09-82.



Как сообщал УНН, в Виннице правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку.



