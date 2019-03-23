В Одесской области пропала несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне Кожухаренко Александра Александровна 2007 года рождения, проживающего в селе Выпасное Белгород-Днестровском районе в Одесской области, пошла в школу и до сих пор не вернулась домой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, передает УНН.
По информации полиции, девочка была одета в джинсовую синюю куртку, черные брюки, черные туфли, на ней была темно-зеленая шапка, рюкзак черного цвета с фиолетовыми вставками.
Ее приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, на лбу имеет небольшой шрам.
Сейчас продолжаются поиски. Правоохранители просят в случае получения информации о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 102, (04849) 2-83-61, 098-138-64-43, 063-416-09-82.
Как сообщал УНН, в Виннице правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку.