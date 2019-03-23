На Одещині зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Напередодні Кожухаренко Олександра Олександрівна 2007 року народження, яка проживає у селі Випасне Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, пішла до школи та досі не повернулась додому. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області, передає УНН.
За інформацією поліції, дівчинка була одягнена у джинсову синю куртку, чорні штани, чорні туфлі, на ній була темно-зелена шапка, рюкзак чорного кольору з фіолетовими вставками.
ЇЇ прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, на лобі має невеликий шрам.
Наразі тривають пошуки. Правоохоронці просять в разі отримання інформації про місцезнаходження дівчини, повідомити за телефонами: 102, (04849)2-83-61, 098-138-64-43, 063-416-09-82.
Як повідомляв УНН, у Вінниці правоохоронці розшукують неповнолітню дівчину.