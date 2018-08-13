В Одесской области нашли тело мальчика, который ушел рыбачить и не вернулся

"Сегодня утром в устье канала вблизи Болграда была найдена лодка с вещами разыскиваемых. После обеда было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. А около 16:00 - тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти", - отметили в полиции.

Напомним, что накануне отец с сыном поехали порыбачили на реку Ялпуг. Поздно вечером в полицию обратилась жена и мать пропавших. Женщина сообщила, что ее муж вместе с несовершеннолетним сыном ушли из дома без мобильных телефонов и до сих пор домой не вернулись.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.



