На Одещині знайшли тіло хлопчика, який пішов рибалити і не повернувся
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Одещині завершилися пошуки безвісти зниклих батька та сина із міста Болград. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Сьогодні вранці в гирлі каналу поблизу Болграду було знайдено човен з речами розшукуваних. По обіді було виявлено тіло чоловіка без ознак насильницької смерті. А близько 16:00 - тіло 9-тирічного хлопчика без ознак насильницької смерті", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, що напередодні батько разом із сином поїхали порибалили на річку Ялпуг. Пізно ввечері до поліції звернулася дружина та мати зниклих. Жінка повідомила, що її чоловік разом із неповнолітнім сином пішли з дому без мобільних телефонів і досі додому не повернулися.
Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст.115 КК України.