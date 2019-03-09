В лесополосе Одесской области нашли части мужского тела
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Одесской области нашли фрагметы тела мужчины, который погиб при невыясненных обстоятельствах. Об этом УНН сообщили собственные источники в силовых структурах.
Останки тела - черп и тазобедренная часть - были обнаружены в лесополосе недалеко от трассы "Тарутино-Березино».
Установлено, что возраст погибшего - от 25 до 35 лет. Умер он примерно неделю назад.
В связи с сильным поврежденем животными пока невозможно сказать, естественная это смерть или убийство.
Напомним, в Киевской области нашли изувеченный труп с проломленной головой.
Как сообщал УНН, на 8 марта в СИЗО в Конотопе Сумской области повесился арестант, подозреваемый в убийстве.