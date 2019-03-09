У лісосмузі Одещини знайшли частини чоловічого тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Одеській області знайшли фрагмети тіла чоловіка, який загинув за незрозумілих обставин. Про це УНН повідомил власні джерела у силових структурах.
Рештки тіла - черп і тазостегнова частина - були виявлені у лісосмузі неподалік траси "Тарутине-Березине".
Встановлено, що вік загиблого - від 25 до 35 років. Помер він приблизно тиждень тому.
У зв'язку сильного пошкодження тваринами наразі неможливо сказати, чи це природня смерть, чи вбивство.
Нагадаємо, у Київській області знайшли поневічений труп з проломленою головою.
Як повідомляв УНН, на 8 березня в СІЗО у Конотопі Сумської області повісився арештант, підозрюваний у вбивстві.