В Одесской области в лиман вытекли нефтепродукты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Одесской области в воды Сухого лимана возле Черноморска вытекли нефтепродукты. Их содержание в воде по сравнению с нормой превышено в 70 раз, а площадь загрязнения составляет 172,5 тыс кв метров. Об этом в Facebook сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает УНН.
Детали
Для проверки информации о загрязнении вод Сухого лимана возле города Черноморск нефтепродуктами, экологи отобрали пробы воды с правого борта судна "EXCALIBUR".
"Согласно протоколу измерений показателей состава и свойств проб вод установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 70 раз. Площадь загрязнения – 172,5 тыс. кв метров", - говорится в заметке.
В настоящее время инспекция рассчитывает убытки, нанесенные окружающей среде.
Дополнение
В настоящее время более 17 000 объектов по всей Европе загрязнены опасными вечными химикатами, показало новое исследование. Эти токсичные искусственные вещества - также известные как пер- и полифторированные алкильные вещества, или PFAS, чрезвычайно устойчивы и почти не разлагаются в естественной среде. На рынке представлено более 4700 химических веществ вечного действия. Они обладают антипригарными и пятновыводящими свойствами, что делает их распространенными ингредиентами во всем - от посуды и одежды до противопожарной пены. Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Норвегия и Дания - все эти страны имеют строгие внутренние правила в отношении PFAS - представили предложение об ограничении использования токсичных веществ на всей территории ЕС.
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