На Одещині у лиман витекли нафтопродукти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На Одещині у води Сухого лиману біля Чорноморська витекли нафтопродукти. Їх вміст у воді у порівнянні з нормою перевищено в 70 разів, а площа забруднення складає 172,5 тисячі квадратних метрів. Про це у Facebook повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає УНН.
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Для перевірки інформації про забруднення вод Сухого лиману біля міста Чорноморськ нафтопродуктами, екологи відібрали проби води з правого борту судна "EXCALIBUR".
"Відповідно до протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб вод встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів в 70 разів. Площа забруднення – 172,5 тис. кв метрів", - йдеться в дописі.
На даний час інспекція обраховує збитки, завдані довкіллю.
Доповнення
Наразі понад 17 000 об'єктів по всій Європі забруднені небезпечними вічними хімікатами, показало нове дослідження. Ці токсичні штучні речовини - також відомі як пер- і поліфторовані алкільні речовини, або PFAS, надзвичайно стійкі і майже не розкладаються в природному середовищі. На ринку представлено понад 4700 хімічних речовин вічної дії. Вони мають антипригарні та плямовідштовхувальні властивості, що робить їх поширеними інгредієнтами у всьому - від посуду та одягу до протипожежної піни. Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Норвегія та Данія - всі ці країни мають суворі внутрішні правила щодо PFAS - представили пропозицію про обмеження використання токсичних речовин на всій території ЄС.
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