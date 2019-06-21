В Одесской области арестовали водителя Lexus, причастного к ДТП с тремя погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Одесской области арестовали водителя Lexus, причастного к ДТП с тремя погибшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
“По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу 26-летний водитель автомобиля Lexus, причастный к аварии со смертельным исходом в Великомихайловском районе”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).
Как сообщал УНН, в Одесской области Lexus попал в ДТП.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров “ВАЗа” получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.