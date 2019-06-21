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В Одесской области арестовали водителя Lexus, причастного к ДТП с тремя погибшими

Киев • УНН

 • 8953 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Одесской области арестовали водителя Lexus, причастного к ДТП с тремя погибшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

В Одесской области арестовали водителя Lexus, причастного к ДТП с тремя погибшими

“По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу 26-летний водитель автомобиля Lexus, причастный к аварии со смертельным исходом в Великомихайловском районе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как сообщал УНН, в Одесской области Lexus попал в ДТП.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров “ВАЗа” получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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