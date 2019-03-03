В Одесской области из ружья застрелили супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Ширяевском районе Одесской области неизвестный застрелил супругов в их собственном доме. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Так, тело хозяина 1967 года рождения с огнестрельным ранением в спину обнаружили в летней кухне. Тело жены погибшего 1969 года рождения - в одной из жилых комнат дома. У женщины также огнестрельное ранение в спину.
Предварительно установлено, что супругов застрелили из гладкоствольного охотничьего ружья. Также следствием установлено, что из дома ничего не исчезало.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в одном из сел Лиманского района Одесской области убили пожилую женщину и ее внука.