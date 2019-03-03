На Одещині з рушниці застрелили подружжя

Так, тіло господаря 1967 року народження з вогнепальним пораненням у спину виявили у літній кухні. Тіло дружини загиблого 1969 року народження – в одній з житлових кімнат будинку. У жінки також вогнепальне поранення у спину.

Попередньо встановлено, що подружжя застрелили з гладкоствольної мисливської рушниці. Також слідством встановлено, що з будинку нічого не зникало.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, в одному з сіл Лиманського району Одеської області вбили літню жінку та її онука.