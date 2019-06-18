В Одесской области из больницы исчез малолетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Одесской области пропала несовершеннолетняя девочка 2017 года рождения, цыганской национальности. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Известно, что ее без разрешения врачей забрали родственники из больницы.
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Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Как сообщал УНН, во время поисков пропавшей Дарьи Лукьяненко нашли свежую могилу.
Напомним, в Винницкой области исчезла 11-летняя девочка.