В Одесской области из больницы исчез малолетний ребенок

Известно, что ее без разрешения врачей забрали родственники из больницы.

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Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Как сообщал УНН, во время поисков пропавшей Дарьи Лукьяненко нашли свежую могилу.

Напомним, в Винницкой области исчезла 11-летняя девочка.