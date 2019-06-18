На Одещині з лікарні зникла малолітня дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Одещині зникла неповнолітня дівчинка 2017 року народження, ромської національності. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Наразі відомо, що її без дозволу лікарів забрали родичі з лікарні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Дніпропетровщині зник неповнолітній
Розпочато досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.
Як повідомляв УНН, під час пошуків зниклої Дарії Лук'яненко знайшли свіжу могилу.
Нагадаємо, на Вінниччині зникла 11-річна дівчинка.