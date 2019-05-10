В Одесской области водитель сбил двух женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Водитель, не справившись с управлением, выехал на обочину дороги и насмерть сбил двух женщин в селе Приморское, Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
Как предварительно установили правоохранители, 48-летний водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на двух женщин. В результате аварии от полученных телесных повреждений 65-ти и 82-летняя пенсионерки скончались на месте.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Житомирской области поезд насмерть сбил женщину.