В Одесской области водитель сбил двух женщин

Как предварительно установили правоохранители, 48-летний водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на двух женщин. В результате аварии от полученных телесных повреждений 65-ти и 82-летняя пенсионерки скончались на месте.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Житомирской области поезд насмерть сбил женщину.