На Одещині водій збив двох жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Водій, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та на смерть збив двох жінок у селі Приморське, Білгород-Дністровського району, що на Одещині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.
Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на двох жінок. В результаті аварії від отриманих тілесних ушкоджень 65-ти та 82-річна пенсіонерки померли на місці.
Наразі всі обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині потяг на смерть збив жінку.