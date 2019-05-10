На Одещині водій збив двох жінок

КИЇВ. 10 травня. УНН. Водій, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та на смерть збив двох жінок у селі Приморське, Білгород-Дністровського району, що на Одещині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.