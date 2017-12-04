В Одесской области военный убил своего коллегу

Инцидент произошел накануне. Во время конфликта 20-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение своему ровеснику.

"ЧП произошло в селе Алтестово Беляевского района. Между двумя военнослужащими, которые в состоянии алкогольного опьянения случайно встретились на улице, возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой правонарушитель достал нож и ударил им потерпевшего в грудь. От полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого в совершении умышленного убийства задержали.

Напомним, в Одесской области пастухи до смерти забили своего товарища.