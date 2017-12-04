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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 80316 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 54614 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107734 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109146 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127491 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105794 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107624 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113126 просмотра

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В Одесской области военный убил своего коллегу

В Одесской области военный убил своего коллегу

Киев  •  УНН

 • 17711 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правоохранители по горячим следам задержали военнослужащего, подозреваемого в умышленном убийстве. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Инцидент произошел накануне. Во время конфликта 20-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение своему ровеснику.

"ЧП произошло в селе Алтестово Беляевского района. Между двумя военнослужащими, которые в состоянии алкогольного опьянения случайно встретились на улице, возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой правонарушитель достал нож и ударил им потерпевшего в грудь. От полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого в совершении умышленного убийства задержали.

Напомним, в Одесской области пастухи до смерти забили своего товарища.

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