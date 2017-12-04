На Одещині військовий убив свого колегу

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ОДЕСА-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Правоохоронці за гарячими слідами затримали військовослужбовця, підозрюваного в умисному вбивстві. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Інцидент стався напередодні. Під час конфлікту 20-річний чоловік завдав смертельного ножового поранення своєму ровесникові.

"Подія сталася в селі Алтестове Біляївського району. Між двома військовослужбовцями, які у стані алкогольного сп’яніння випадково зустрілися на вулиці, виник конфлікт. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої правопорушник дістав ніж і вдарив ним потерпілого у груди. Від отриманої травми постраждалий помер до приїзду лікарів", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато досудове слідство за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваного у вчиненні умисного вбивства затримано.

Нагадаємо, на Одещині пастухи до смерті забили свого товариша.

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