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В Одесской области разоблачили схему подкупа членов избиркомов

Киев • УНН

 • 9563 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В ходе расследования уголовного производства прокуратура Одесской области, Управления Службы безопасности в области и полиция выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

В Одесской области разоблачили схему подкупа членов избиркомов

Сеть противоправной деятельности распространили на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянського, Кодимского и Савранского.

"Черная" касса находилась и работала в режимном помещении одного из отделений ПриватБанка в г. Подольск, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", - сообщила она.

Незаконной деятельности правоохранительные органы остановили во время работы дельцов над распределением 1 миллиона 300 000 гривен на будущее вознаграждение за такие действия подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.

"Сетка" - это подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосования за кандидата на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной приверженность кандидатов на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий, другая документация.

Зафиксировали схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц.

Продолжается расследование (ч.3 ст. 157, ч. 4 ст.160 УК Украины).

Наказание за нарушение избирательного законодательства - это до 7 лет за решеткой.

Как сообщал УНН, Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии.

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