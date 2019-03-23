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На Одещині викрили схему підкупу членів виборчкомів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час розслідування кримінального провадження прокуратура Одещини, Управління Служби безпеки в області та поліція викрили факти незаконноі організаціі виборчого процесу на користь однієї з політичних сил. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

На Одещині викрили схему підкупу членів виборчкомів

Мережу протиправної діяльності розповсюдили на території 5 районів Одещини: Балтського, Подільського, Окнянського, Кодимського та Савранського.

"Чорна" каса знаходилася та функціонувала у режимному приміщенні одного з відділень ПриватБанку в м. Подільськ, а саме у службовому кабінеті керівника вказаного відділення, яка з 2011 року займає посаду начальника структурного підрозділу банку ще задовго до переведення банківської установи у статус державної", - повідомила вона. 

Незаконну діяльність правоохоронні органи зупинили під час роботи ділків над розподілом 1 мільйону 300 тисяч гривень на майбутню винагороду за такі дії підконтрольним членам комісій і спостерігачам.

"Сітка" - це підкуп представників виборчих комісій, які мали гарантувати голосування за кандидата на виборах президента України. У залежності від розміру виборчої дільниці представникам комісій планували сплачувати 2-3 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили списки з особистими даними виборців, відомостями про можливу прихильність до кандидатів на виборах, записи з розподілом грошей між волонтерами та представниками виборчих комісій, інша документація.

Зафіксували схему контролю за голосуванням через підконтрольних осіб.

Триває розслідування (ч.3 ст. 157, ч. 4 ст.160 КК України).

Покарання за порушення виборчого законодавства - це до 7 років за гратами.

Як повдіомляв УНН, Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії.

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