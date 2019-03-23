На Одещині викрили схему підкупу членів виборчкомів

КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час розслідування кримінального провадження прокуратура Одещини, Управління Служби безпеки в області та поліція викрили факти незаконноі організаціі виборчого процесу на користь однієї з політичних сил. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.